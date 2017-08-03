التحفظ على مستشفى خاص توفيت بها الراقصة "غزل" والتحقيق مع 5 من طاقمها

كتب -صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الهرم التحقيق مع مدير مستشفى خاص بحدائق الأهرام وطبيبة تخدير و3 ممرضات في واقعة وفاة الراقصة "غزل" بعدما اتهم والد المجني عليها وزوجها، المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الواقعة وتم التحفظ على المستشفى وتشميعها، وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها كانت تُجري عملية جراحية وأصيبت عقب إجراء الجراحة بحالة سيئة لقيت على إثرها مصرعها.

أحداث الواقعة بدأت بتلقي اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بوفاة راقصة تدعى "غزل" داخل مستشفى خاص، انتقلت قوة أمنية، لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، ومناقشة مدير المستشفى عن سبب حدوث الواقعة.

ومن جانبه اتهم والد المجني عليها المستشفى بالتسبب في وفاة ابنته، فقامت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والرائدين محمد عتلم وهاني عجلان، معاونا مباحث الهرم، وتم التحفظ على 5 من طاقم المستشفى وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.