بالصور.. رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يحيل 52 موظفًا للتحقيق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء حمدي الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، 52 موظفًا، من العاملين بالمصالح الحكومية، والقطاعات الخدمية، بقرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق، للتحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية، بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق، مع إخطار محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، بهذا الأمر.

وتبين من المذكرة التى رصدت ذلك، غياب 12 موظفًا من الوحدة المحلية بقرية سنهور المدينة، و6 موظفين بمكتب تموين القرية، و10 موظفين بوحدة الشئون الإجتماعية، و5 آخرين يعملون بالوحدة البيطرية، و10 أطباء، وموظفين اثنين من قوة عمل الوحدة الصحية، و7 موظفين بالوحدة الصحية لقرية أم يوسف التابعة لقرية سنهورة المدينة.

وكان مساعد محافظ كفر الشيخ، لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، توجه لقرية سنهور المدينة، قد عقد زيارة مفاجأة للمصالح الحكومية، والقطاعات الخدمية بالقرية، برفقة سند أبو كيلة نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وحسن السنهورى رئيس القرية، وعلاء فودة مسئول إدارة الإعلام بمجلس مدينة دسوق، لمتابعة العمل بتلك المصالح، والوقوف على مدى التزام الموظفين بالعمل فى المواعيد الرسمية وتقديم الخدمات للمواطنين.