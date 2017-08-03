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ارتفاع عدد وفيات عقار الدقهلية المنهار لشخصين.. وبلاغ بسقوط منزل آخر (صور)

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد وفيات عقار الدقهلية المنهار لشخصين.. وبلاغ بسقوط منزل آخر (صور)

04:39 م الخميس 03 أغسطس 2017

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بالصور- مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مواقعًا شرطية.. ويوجه بارتداء واقي الرصاص

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الدقهلية- رامي القناوي:

انتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالدقهلية، جثة جديدة من أسفل عقار منطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة المنهار، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى شخصين، وانتشال ثلاث مصابين.

وأخرجت قوات الحماية المدنية، جثة شخص يدعى "إبراهيم فهمي إبراهيم"، 60 عامًا، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة لطفلة تدعى "ساندرا جورج ماهر"، 7 سنوات، فيما أصيبت والدتها وتدعى "مارينا رزق نجيب"، 30 عامًا، ونجلتها "جاسيكا جورج ماهر"، 7سنوات، و"السيد جمعة الشربين"، 54 عامًا، صاحب محل لكي الملابس أسفل العقار، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتكثف قوات الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، من جهودها لرفع الأنقاض وانتشال باقي الضحايا في ظل تأكيد عدد من الأهالي وجود 4 أشخاص آخرين أسفل الأنقاض.

من ناحية آخرى، أكد مصدر بحي غرب المنصورة، ورود بلاغ انهيار عقار آخر بمنطقة الحسينية بالمنصورة، دون وقوع إصابات فيما انتقلت رئيس حي غرب وقوة أمنية لمكان الحادث للوقوف على مدى صحة البلاغ.

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