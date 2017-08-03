رسميا.. مؤمن سليمان مديرا فنيا لمصر المقاصة

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أعلن مسئولي نادي مصر للمقاصة في بيان رسمي رحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعيين مؤمن سليمان المدير الفني السابق لسموحة بدلًا منه.

وأوضح محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة أن رحيل إيهاب جلال جاء بسبب ظروف خاصة أجبرته على عدم استكمال مشواره مع الفريق.

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وجاء البيان كالأتي:

يتقدم مجلس إدارة مصر المقاصة بجزيل الشكر والتقدير لكابتن إيهاب جلال المدير الفني المتميز والذي كان له بصمات رائعة على الفريق مما أدي إلى حصوله على المركز الثاني وهذا انجاز يحسب له وكنا نتمنى وجوده مع الفريق لاستكمال المسيرة الناجحة ولكن لظروفه الخاصة في عدم استكمال المشوار فاننا نتمنى له مزيدًا من التقدم والرقي وسوف يقوم النادي بالتعاقد مع أحد المدراء الفنيين المتميزين المصريين ونتمنى للكابتن ايهاب جلال كل التوفيق.

