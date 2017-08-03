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لائحة حسن حمدي تثبت حسن نوايا «طاهر» تجاه الخطيب (مستندات)

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التحرير

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برأت لائحة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء الحالي، من التهمة التي تحاول الجبهة المعارضة تصديرها للراي العام برغبتة في إقصاء محمود الخطيب من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وكشف مصدر أن اللائحة التي أعدها رئيس الأهلي السابق في وجود نائبه الخطيب شهدت وجود بند الـ8 سنوات بما يعني عدم ترشح الخطيب ومعه أعضاء مجلس حمدي السابق في حالة اعتماد هذه اللائحة من جانب المجلس الحالي خاصة أن البند 12 من المادة 45 يمنعهم من الترشح قبل مرور 4 سنوات ميلادية.

وازدادت المخاوف عند جبهة المعارضة والتي مازالت تجري تحركات واسعة للهجوم على المجلس الحالي  خوفًا  من أن تتضمن لائحة الأهلى الجديدة البند رقم 12 الذي وضعه حسن حمدي وأعضاء مجلسه وتطبيق بند الـ8 سنوات، وزادت هذه الشكوك خوفًا من وضع هذا البند الذى كان سيقصيهم جميعًا بعد ما أعلنت إدارة الاهلى إعجابها بلائحة حمدى وأنها ستعتمد على بعضها في اللائحة الجديدة .

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وأكد المصدر أن مجلس طاهر لن يعتمد علي هذا البند وهو ما أكده أكثر من شخص مطلع على اللائحة الجديدة التي يسعي المجلس لعرضها علي الجمعية العمومية وكان أخرها بيان المحامي الكبير رجائي عطية الذي اشترك في وضع اللائحة وهو ما يثبت حسن نوايا طاهر وعدم تعمده وضع بنود لاستبعاد الخطيب.

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التحرير

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