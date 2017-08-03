أخبار عاجلة

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شكري: نبحث كل القضايا المشتركة مع السودان بـ«شفافية»

Google+ Print
شكري: نبحث كل القضايا المشتركة مع السودان بـ«شفافية» شكري: نبحث كل القضايا المشتركة مع السودان بـ«شفافية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إنه تعرف على رؤية النائب الأول للرئيس السودانى، رئيس الوزراء القومى، الفريق أول ركن، بكرى حسن صالح، فيما يتعلق بتنمية العلاقة الأزلية بين البلدين وتدعيمها وتوثيقها، لافتًا إلى توجيه "صالح"، لوزيرى خارجية البلدين بمواصلة اللقاءات الدورية لدفع الأجهزة المعنية والتحقق من تناول كل القضايا بشفافية تامة، بما يتناسب مع هذه العلاقات المقدسة التى نعمل على رعايتها.

وأضاف وزير الخارجية -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- أنه نقل للنائب الأول للرئيس السودانى، تحيات القياة السياسية المصرية، والتقدير البالغ لما يضطلع به من جهود فى توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح، أنه أبلغ النائب الأول للرئيس السودانى، تحيات وتقدير، رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ودعوته لزيارة بلده الثانى التى تأتى كدليل على متانة العلاقات والرغبة المشتركة فى توثيقها، منوهًا باهتمام المسئول السودانى بتلبية الدعوة، التى سيتم ترتيبها وفقًا للارتباطات الرسمية لرئيسى وزراء البلدين.

شاهد أيضا

وأكد شكرى، استمراره، ونظيره السودانى، فى الاضطلاع بمسئوليتيهما لدفع العلاقات، وأوضح أن إجراءات مشتركة يعمل ونظيره السودانى على تنفيذها حتى يتم تفعيل كل ما تم التوجيه به من الرئيسين السيسى، والبشير، لصالح البلدين والشعبين بما يحقق لهما الرفاهية والازدهار.

كان وزير الخارجية سامح شكرى، قد التقى اليوم مع النائب الأول للرئيس السودانى رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم، بحضور نظيره السودانى إبراهيم غندور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام