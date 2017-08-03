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إنقاذ طفلة وثلاثة مواطنين بعد انهيار عقار في الدقهلية (صور)

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إنقاذ طفلة وثلاثة مواطنين بعد انهيار عقار في الدقهلية (صور) إنقاذ طفلة وثلاثة مواطنين بعد انهيار عقار في الدقهلية (صور)

التحرير

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تمكنت قوات الدفاع المدني بالدقهلية من انتشال جثمان طفلة من تحت أنقاض عقار منهار في مدينة المنصورة.

ونقلت سيارات الإسعاف اليوم الخميس ثلاثة مصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، بعدما تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذهم.

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وسادت حالة من الرعب أهالي شارع بسيم المتفرع من شارع الجمهورية بحي غرب المنصورة بعد انهيار عقار مكون من خمسة طوابق، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بالمنطقة لحين رفع الأنقاض. 

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وكشفت المعاينة الأولية أن العقار كان يقطن به سكان، وتواصل قوات الدفاع المدني والمطافئ بمساعدة الأهالي عمليات رفع الركام والبحث عن ضحايا.

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التحرير

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