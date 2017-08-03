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عضو بـ«اقتصادية البرلمان»: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للاستثمار يعطي صورة سلبية للمستثمرين

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عضو بـ«اقتصادية البرلمان»: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للاستثمار يعطي صورة سلبية للمستثمرين عضو بـ«اقتصادية البرلمان»: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للاستثمار يعطي صورة سلبية للمستثمرين

التحرير

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قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه جار مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المقدمة من داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة غير منوطة بالموافقة أو الرفض، وإنما عرض مسودة اللائحة التنفيذية عليها استرشادي فقط.

وأضاف بدراوي، فى تصريح لـ«التحرير» أن نسبة 90% من قانون الاستثمار جيدة، وتحتاج إلى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم التأخر فى مناقشة مسودة القانون، مشيرًا إلى أن التأخر في إصدارها بعد القانون بأكثر من 3 أشهر يعطي صورة ذهنية سلبية للمستثمرين. 

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كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد بدأت يوم الأحد الماضي في إجراء حوار مجتمعى مع جمعيات المستثمرين ورجال وشباب الأعمال وأصحاب المشروعات بالمناطق الاقتصادية الحرة، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وانتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أول من أمس الثلاثاء من مناقشة ٥٩ مادة من المسودة الثانية لقانون الاستثمار من أصل ١٥٥ مادة، ومن المقرر أن تنظم اللجنة زيارة ميدانية الثلاثاء المقبل لمركز خدمة المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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التحرير

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