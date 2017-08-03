«تموين كفر الشيخ»: منظومة الخبز الجديدة لن تؤثر على المواطن

التحرير

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نفى عادل الهابط، المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيح، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن تكدس المواطنين أمام المخابز بمدينة مطوبس بسبب نقص الدقيق.

وقال الهابط في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الخميس، إن الدقيق الموجود بمخابز مطوبس كاف جدا.

وأوضح أن المخابز تعرضت لمشكلة تقنية في "سيستم" صرف الخبز، مؤكدا أنه تم حلها وعادت الأمور إلى طبيعتها.

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واستنكر المتحدث باسم مديرية التموين الربط بين ما حدث وتطبيق منظومة الخبز الجديدة، لافتا إلى أن المنظومة تقوم على دفع المخبز لحصة الدقيق لمدة ثلاثة أيام بداية شهر من أغسطس كتأمين.

وأشار مساعد وكيل وزارة التموين إلى أن حصة المواطن من الخبز لم ولن تتأثر كما تردد، مؤكدا أنه تم تطبيق المنظومة منذ أول أغسطس دون أي مشاكل أو نقصان من حصة المواطن.