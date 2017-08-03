«المرافق العامة» تخاطب وزير الإسكان لصرف علاوة الـ١٠٪ للعاملين بالمياه

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قال الدكتور عادل نظمي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إنهم أرسلوا خطابا لوزير الإسكان، للمطالبة بصرف علاوة الـ10% للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف نظمي في ندوة ائتلاف حب الوطن اليوم الخميس بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في حضور النائب محمد وهب الله، أنه سيتم من خلال النائب محمد وهب الله وائتلاف حب الوطن متابعة صرف تلك العلاوة.

من جانبه قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إنه تم الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية بحضور ممثلين عن العمال ورجال الأعمال والحكومة.

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كما أكد وهب الله أنه سيتم اعتماد قانون العمل والنقابات العمالية في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبل، ولم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات العمالية بعد، لأنه يعقب ذلك منح 3 أشهر لتوفيق أوضاع المرشحين، وهو ما سيتعارض بعد ذلك مع موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ولفت وهب الله إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي بخصوص صرف علاوة قطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رؤساء الشركات القابضة لمناقشة الأمر.