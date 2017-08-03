كيف تحسب قيمة استهلاك فاتورة المياه الجديدة بعد زيادة الأسعار؟

التحرير

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رفع مجلس الوزراء أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي ورسوم الصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الجاري، حسب ما نشر بالجريدة الرسمية أمس الأربعاء.

«التحرير» سألت العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، عن الأسباب التي جعلتهم يرفعون أسعار المياه، وكيفية حساب فاتورة المياه الجديدة، فرد علينا بعدة تساؤلات: "هل المواطن كان بيدفع ثمن تكلفة متر المياه ولا الدولة كانت بتدعمه؟ طيب هل كان بيرشد استهلاكه من المياه بسعرها المدعوم ولا كان بيرش بيها الشارع وبيغسل بيها العربيات؟".

الصيرفي عاد ورد عن تساؤلاتنا قائلاً: "الأسباب التي جعلتنا نرفع الهدف الأساسي منها هو ترشيد الاستهلاك ومحاولة الاقتراب من التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلف المتر الواحد جنيهين، في الوقت الذي يتم بيعه للشريحة الأولى بـ45 قرشا، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه"، مضيفا أن ما حدث زيادة في سعر الشرائح، ولكنه سيؤدي إلى انخفاض قيمة الفاتورة لدى منخفضي الاستهلاك، ولن تكون الزيادة كبيرة لأصحاب الاستهلاك المتوسط.

وتابع: "بمعنى أنه في السابق كان يتم احتساب قيمة فاتورة استهلاكها 12 مترا مكعبا مياها في الشهر، كالآتي: 12 متر مياه مضروب في 70 قرشا سعر الشريحة الثانية فيكون الإجمالي ثمانية جنيهات وأربعين قرشًا، ولكن في الشرائح الجديدة يتم احتساب الـ10 أمتار مكعبة الأولى مضروبة في سعر الشريحة الأولى وهي 45 قرشًا بقيمة أربعة جنيهات ونصف الجنيه، بالإضافة إلى مترين مكعب مضروبة في سعر الشريحة الثانية 120 قرشا -240 قرشًا- يصبح إجمالي قيمة الفاتورة ستة جنيهات وتسعين قرشًا، أي أقل من الفاتورة القديمة بجنيهين وثلاثين قرشًا".

وعن كيفية حساب قيمة الفاتورة الجديدة، أوضح العميد محيي الصيرفي، أن متوسط استهلاك أسرة مكونة من 5 أفراد هو 25 مترا مكعبا مياها شهريا، أي إنها بين الشريحة الثانية والثالثة يتم حساب العشرين مترا الأولى ضمن الشريحة الثانية مضروبة في 120 قرشا، والخمسة أمتار الأخرى يتم ضربها في 165 قرشا، ليكون الناتج 32.25 جنيه، بدلاً من 30 جنيها في فاتورة الشهر الماضي.

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وختم الصيرفي حديثه قائلاً: "اللي بيستهلك أكتر من 40 مترا مكعبا شهريا أدعمه ليه؟!".

يذكر أن الشرائح التي تم الاستقرار على أسعارها الجديدة، هي:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا.

الشريحة الثانية: من 11 إلى 20 مترا تم رفعها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا.

الشريحة الثالثة: من 21 إلى 30 مترا أصبح المتر بـ165 قرشا بدلا من 120 قرشا.

الشريحة الرابعة: من 31 إلى 40 مترا أصبح بـ200 قرش بدلا من 155 قرشا.

الشريحة الخامسة: أكثر من 40 مترا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشا.

وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 بالمئة بدلا من 57 بالمئة.