السجن المشدد 3 سنوات لـ 50 من أمناء وأفراد الشرطة بجنوب سيناء

أ. ش. أ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، وعضوية المستشارين السيد محمد شومة ووائل عمر الشحات، في قضية إضراب 50 من أمناء وأفراد الشرطة عن العمل بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء احتجاجًا على قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى العاشر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه وأداء مبلغ 1000 جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين المتهمين وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2017.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الحادي عشر حتى الخمسين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 6000 جنيه قيمة التلفيات في القضية رقم 766 لسنة 2017.

تعود أحداث القضيتين إلى يوم 9 و10 من يناير الماضي عندما أضرب عن العمل 50 من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء احتجاجًا منهم على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة بدلًا من 15 يوم عمل و15 يوم أجازة وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم على الإضراب واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي لترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم، فتم القبض عليهم وتقديمهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء "محبوسين" والتي أصدرت حكمها المتقدم.