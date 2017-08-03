والدة ضحية كفرالشيخ: "مات قبل فرحه بأيام"..والمحافظة: في انتظار رد "الطرق والكباري"

كفر الشيخ - إسلام عمار

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية "شابة"، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، بعد مصرع أحد شباب القرية في حادث مروري، على طريق "دسوق - كفر الشيخ"، المار أمام القرية، في ظل تجاهل المسئولين لشكواهم، ومطالبتهم المتكررة بوضع مطبات صناعية.

وقالت "بشرى عبدالعزيز أحمد شرارة"، والدة "محمد السيد حجازي" ضحية طريق الموت لـ"مصراوي": "ابدأ قولي بحسبي الله ونعم الوكيل ضد كل مسئول عن شيء ولا يراعي الله وضميره في عمله، فكفى ما أنا به بعد أن فقدت نجلي وفلذة كبدي، كنت استعد لأزفه إلى عروسته، ولكن زفيته لآخرته".

وأضافت: "إلى متى سنحزن على أبنائنا، لقد فقدت عزيز غالي علي، في غمضة عين، الله أعلم الدور على أي أم أخرى، تحزن على نجلها، وتذوق ما ذقته، بموت نجلي، بسبب طريق، شهد نزيف دماء الشباب، بعد سقوطهم الواحد تلو الأخر، فأنا احتسب نجلي عند الله شهيد".

وقال نجلها حسام السيد حجازي، وشقيق الضحية، إن الأسرة فقدت أحد أبنائها، والجميع وقتها، يستعد لزفافه، في منتصف أغسطس الجاري، حيث جرى إنهاء جميع مستلزمات الفرح، مثل الموبيليا، وتجهيزات الشقة، وكان ينقصهم فقط حفل الزفاف، مشيرًا إلى أن الفرحة تحولت لحزن شديد، بعد فراق "العريس"، كما يصف، ورحيله لدار الحق.

وأشار محمد جابر عطية، موظف بالتموين، إلى أن أغلب الحوادث، التي وقعت مؤخرًا، وعددها 5 حالات وفاة، وأكثر من 10 مصابين خلال 25 يومًا مضوا، وجميعهم توفوا في حوادث تصادم بين الدراجات البخارية، و"التوك توك"، والسيارات المارة على هذا الطريق، أمام القرية، بسبب السرعة الجنونية، والتي لا يوجد لها حاكم أو رابط، مضيفًا أنهم اشتكوا مرات عديدة للوحدة المحلية، لكن دون جدوى.

وطالب الأهالي بوضع مطبات صناعية، على طريق "دسوق - كفر الشيخ"، المار من أمام قريتهم، أو تثبيت قاعدة مرورية يتولاها شرطي من إدارة مرور دسوق، لرصد المخالفين من السائقين، عند الكوبري بمدخل القرية، للحد من حوادث السير، التي أصبحت ظاهرة، تحدث على مراحل متتالية، خاصة أن هناك مدرسة، ومعهد أزهري يقعان على جانبي الطريق.

من ناحيته، قال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، لـ"مصراوي"، إن الوحدة المحلية تلقت بالفعل شكاوى من أهالي قرية شابة بخصوص تكرار الحوادث، على طريق "دسوق - كفر الشيخ"، وبناء عليه جرى مخاطبة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، بشأن هذا الأمر، والوحدة المحلية في انتظار تنفيذ عمل هذه المطبات.