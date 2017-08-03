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قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في ميدي غرب اليمن

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مصراوي Masrawy

قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في ميدي غرب اليمن

04:19 م الخميس 03 أغسطس 2017

قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في ميدي غرب اليمن

قوات الجيش اليمني

صنعاء - ( د ب أ):
أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، السيطرة على مواقع جديدة في مدينة ميدي بمحافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة قوله، إن قوات الجيش الوطني بميدي غرب محافظة حجة تمكنت من إحكام السيطرة على آخر طرق إمداد "المليشيا" في مدينة ميدي والتباب المطلة على المدينة من الجهة الغربية.

وأكد المصدر أن هذا التقدم جاء إثر هجوم شنه الجيش الوطني، "وكبد فيه المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني بهذا التقدم يكون قد أحكم الحصار على مدينة ميدي من جهة الغرب بعد السيطرة على معظم مداخل وطرق إمداد المليشيا لمدينة ميدي.

وأكد المصدر، أن "العمليات العسكرية مستمرة وهي تأتي ضمن خطة عسكرية لتحرير كامل الساحل الغربي من المليشيا بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيش في المخا واستعادته لمعسكر خالد الأسبوع الماضي".

ويخوض الجيش الوطني معارك عنيفة مع الحوثيين و القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح منذ عامين في جبهة ميدي، تمكن من خلالها السيطرة على مواقع استراتيجية في ميدي القريبة من الشريط الحدودي مع المملكة العربية .

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