فنانون انفصلوا بعد «عشرة عمر».. أحدهم طلّق زوجته بسبب مرضها

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ملخص أحدهم قال: «أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكني فوجئت إن مش ده اللي أنا اختارته»

رغم توفر الحب والتفاهم في كثير من علاقات الزواج، خاصة في الوسط الفني، فإن بعضها ينتهي بالفشل والطلاق والانفصال لأسباب كثيرة، قد يكون من بينها الملل أو الاحساس بعدم التوافق، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين صدموا الجمهور بالانفصال بعد زواج دام طويلًا.

1- منى عبد الغني ومحمد قورة

آخر الانفصالات في الوسط الفني كانت بين الفنانة والإعلامية "منى عبد الغني" ورجل الأعمال الشهير "محمد قورة"، وذلك بعد زواج دام لعشرة أعوام كاملة، وكان خبر الانفصال الذي وقع في هدوء تام صادمًا للكثيرين في الوسط الفني، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة عن زوجها في حلقة سابقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي"، حيث شكرته لأنه ساعدها وساندها كثيرًا.

2- بوسي ونور الشريف

في عام 1972 تزوج الممثل الراحل نور الشريف من الفنانة بوسي وأنجبا ابنتهما سارة، ولكن في عام 2006 أعلنا طلاقهما، وأثير وقتها عددًا من الشائعات حول علاقة الشريف بفنانة شابة، ولكن في عام 2015 تزوجا مرة أخرى بعد انفصال دام لمدة 9 سنوات، وقالت بوسي عن سبب الطلاق: "القدر ممكن يلعب لعبة كدة علشان يكون هو ده السبب في الانفصال"، واستمرا معًا حتى وفاته في 11 أغسطس من العام الماضي.

3- ماجدة زكي وكمال أبو رية

بعد زواج دام لعشرين عامًا أثمر عن ثلاثة أبناء، انفصل الفنان كمال أبو رية عن الفنانة ماجدة زكي في عام 2014، وقال أبو رية عن سبب الانفصال: "أخطأت فى حق ماجدة زكى، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت في فترة شعرت أنها ليست السيدة التي تزوجتها"، وأضاف: "أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكني فوجئت إن مش ده اللي أنا اختارته".



4- ديما بياعة وتيم الحسن

في عام 2012 أعلن الفنان السوري تيم الحسن انفصاله عن الفنانة ديما بياعة بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، رغم أنها أنجبت منه ولدان، هما "ورد" و"فهد"، وقال تيم عن هذا الانفصال: "كل شيء هو تدبير من عند الله، وستظل (ديما) أم الأولاد"، بينما قالت هي إنها اكتشفت خيانته لها 3 مرات، كان آخرها مع الفنانة السورية نسرين طافش، موضحة أنه اعترف بذلك، في حين ردّت نسرين عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "أحبائي الذين يطالبوني بالرد على الإشاعات وعلى مطلقي الإشاعات والمتربصين أو المسيئين بأسمائهم: خذوها قاعدة ولا توجعوا رأسكم، بين الناجح والأعداء علاقة تتناسب طردًا، فلكل ناجح أعداء، وكلما زاد النجاح ازداد الأعداء".

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5- مروة عبد المنعم وحسام الشاذلي

في بداية شهر أغسطس الجاري، أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم انفصالها عن المخرج حسام الشاذلي بعد زواج دام لأكثر من 15 عامًا، وأثمر عن طفلين، وأكد الشاذلي خبر الانفصال عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلًا: "بهدوء شديد، وباحترام متبادل، تم الطلاق بيني وبين الفنانة مروة عبد المنعم، متمنيًا لها كل السعادة والنجاح والتوفيق في حياتها القادمة".

6- شويكار وفؤاد المهندس

الفنانة شويكار والراحل فؤاد المهندس شكلا واحدًا من أبرز ثنائيات السينما المصرية، وكما جمعهما الحب على الشاشة جمعهما أيضًا على أرض الواقع، وانفصلا بعد زواج دام عشرين عامًا، وقالت شويكار عن هذا الطلاق: "فؤاد كل شيء في حياتي فهو الحبيب والصديق والزوج والأخ والمعلم فإذا لم يكن فؤاد المهندس الحب الأول في حياتي لكنه الحب الأخير وأعتقد أني كنت الحب الأول والأخير في حياته فالعلاقة بيني ويبنه أكبر من الحب والزواج والطلاق فأنا الوحيدة التي كنت أفهمه من نظرة عينه وهذا سر الكيمياء المشتركة بيننا وظهرت في أعمالنا حتى عندما انفصلنا استمرت علاقتي به حتى آخر لحظة في حياته".

وأضافت: "هو كان طيب أوي وللأسف هذه الطيبة أعطت فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة ليوقعون بيننا في أواخر أيامه خاصة أنه كان يتأثر بكلام الآخرين لكن الحمد لله زالت الخلافات وعادت الأمور لمجاريها وطلب منى أسامحه قبل وفاته وأسامح من أوقع بيننا وبعد مرور الأيام الذين زرعوا الوقيعة حصدوا نتيجة أعمالهم والمولى عز وجل انتقم منهم".

7- صباح وفادي لبنان

الفنان فادي لبنان صاحب الزواج الأطول للفنانة الراحلة صباح، حيث استمر زواجهما لـ17 عامًا، إلا أنها طلبت الطلاق منه في يوم عيد الحب 14 فبراير عام 2002، وعادت إلى لبنان وغيّرت قفل شقتها في منطقة الحازمية وبعدها سافرت إلى لوس أنجلوس لتبتعد عن أي ضغوط محتملة للمصالحة، وأوضح البعض أنها طلبت الطلاق بعد ملاحظتها تغير فادي معها خاصة بعد مرضها.

8- ميرفت أمين وحسين فهمي

كان الفنان حسين فهمي الزوج السادس للفنانة ميرفت أمين، فقد تزوجا في عام 1974 واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا أثمر عن ابنتهما الوحيدة "منة الله"، ولكنهما انفصلا في عام 1986 بعد تزايد الخلافات بينهما، خاصة أنها كانت ترفض كثير من العروض التي تتطلب سفرها للخارج.