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النيابة تأمر بتشريح جثة الراقصة "غزل" بعد وفاتها داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام

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مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بتشريح جثة الراقصة "غزل" بعد وفاتها داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام

04:05 م الخميس 03 أغسطس 2017

الراقصة غزل

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار، أحمد عطية، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الراقصة "غزل" لبيان سبب الوفاة، بعدما لقيت مصرعها عقب إجراء عملية جراحية داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام.

واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها، والذي اتهم المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته، كما كشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليها توفيت نتيجة خطأ في التخدير؛ أثناء قيامها بإجراء عملية تجميل.

كان اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بوفاة راقصة تُدعى "غزل" داخل مستشفى خاص، انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم شرطة الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس المباحث، لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، لمناقشة مدير المستشفى، عن سبب حدوث الواقعة، واتهم والد المجني عليها المستشفى بالتسبب في وفاة ابنته، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي بدأت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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