فيتنام تعرب عن أسفها للاتهامات الألمانية بشأن خطف مسؤول سابق

هانوي - (د ب أ):

وصفت متحدثة باسم الحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، الاتهامات الألمانية بشأن تورط عملاء فيتناميين في خطف مسؤول سابق بالحزب الشيوعي في برلين بأنها "مؤسفة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لو ثي ثو هانج، إن ترينه شوان ثانه، الذي تقول الخارجية الألمانية إن عملاء فيتناميين خطفوه الشهر الماضي، تم إلقاء القبض عليه الاثنين الماضي، بعدما سلم نفسه للشرطة الفيتنامية في هانوي.

وأضافت هانج ،في مؤتمر صحفي في هانوي :"أشعر بشديد الأسف لصدور مثل هذا البيان (عن الخارجية الألمانية)".

وقالت :"سلم السيد ترينه شوان ثانه سلم نفسه للسلطات في فيتنام، وحاليا تقوم السلطات الفيتنامية بالتحقيق معه".

وأكدت أن فيتنام "تُولي أهمية كبرى" لعلاقاتها مع ألمانيا.

وكانت الحكومة الألمانية اعتبرت ممثل الاستخبارات الفيتنامية بالسفارة في برلين شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ويُتهم ثانه بأنه مسؤول عن خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار عندما كان رئيسا لمجموعة النفط والغاز الحكومية "بتروفيتنام".

وكان ثانه قد قدم طلب لجوء إلى ألمانيا وتم البدء في دراسة طلبه.

يذكر أنه تم تجريد ثانه من مقعده في البرلمان قبل عام. وتم استبعاده بعد ذلك من الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم.