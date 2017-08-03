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"دعم مصر" يشيد بتشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة.. ويطالب بدعمها

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مصراوي Masrawy

"دعم " يشيد بتشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة.. ويطالب بدعمها

03:47 م الخميس 03 أغسطس 2017

كتبت- مروة شوقي:

أشاد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي، بقرار الرئيس عبد الفتاح ، بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية.

ووصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، في بيان اليوم الخميس، القرار بـ"الهام"، مطالبًا حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى مساندة ودعم لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة من خلال تقديم جميع البيانات والمعلومات للجنة عن المشروعات المتعثرة وتقديم الحلول لإعادة تشغيل وحل مشكلات حميع المشروعات المتعثرة بالدولة.

واعتبر متحدث الائتلاف، أن وجود مشروعات متعثرة بالدولة بمثابة إهدار للمال العام، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه المشروعات وحل مشكلاتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر القرار رقم 349 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتى تضم فى عضويتها مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضي والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم من رئاسة الجمهورية كأمين سر للجنة.

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