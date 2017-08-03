المشاركة في أنشطة اجتماعية يقي من الإصابة بالخرف

لندن - (أ ش أ):

كشف تقرير جديد أن المشاركة في أندية الكتاب أو فصول دراسة اللغات تعزز من وظائف المخ في الكبر – بعكس ألعاب " تدريب المخ " فهي غير مفيدة على الإطلاق.

ووفقا للتقرير – الذي أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية - فإن تحفيز المخ بشكل منتظم من خلال التدريبات العقلية هو أمر مهم من أجل تحسين صحة المخ والحيلولة دون الإصابة بالخرف.

وأشار التقرير إلى أن كل ما يحفز المخ يساعد في تحسين وظائفه مثل الانضمام لفصول دراسية أو التفاعل مع الأحفاد أو حتى لعب الشطرنج.

وأوضح التقرير أنه بينما يمكن للناس تحسين أدائهم في لعبة من خلال ممارستها بشكل معتاد، فثمة دليل ضئيل على أن هذه الألعاب تحسن من قدرات التفكير اليومية.

وحمل التقرير عنوان "اجعل عقلك منشغلا" وهو يقوم بتحليل بحث عالمي يتعلق بالصحة العقلية وأجراه المجلس العالمي للصحة العقلية.

وذكر التقرير أن العمر ليس عائقا أمام تحسين الصحة العقلية إذ أن تحفيز العقل له تأثير إيجابي على الشخص أيا كان عمره.. مضيفا، أن "الوقت لم يفت أبدا للاستفادة من أنشطة التحفيز ويمكن تعلم أشياء جديدة في أي عمر".