ديون جرحى النزاع الليبي في المصحات التونسية تتجاوز 83 مليون دولار

تونس (د ب أ)

قالت مسؤولة في القطاع الطبي في تونس اليوم الخميس إن ديون الجرحى الليبيين منذ أحداث الثورة قاربت 200 مليون دينار (قرابة 5ر83 مليون دولار).

وصرحت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي، لإذاعة موزاييك الخاصة اليوم ، بأن السلطات الليبية لم تسدد أي قسط من تلك الديون للمصحات التونسية حتى اليوم على الرغم من الاتفاق التي تم التوصل إليه في تونس قبل شهرين.

وتعود الديون إلى فترة النزاع المسلح في بدايات الانتفاضة ضد العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011 حيث استقبلت المصحات التونسية الآلاف من الجرحى الليبيين.

وتواجه اجراءات سداد هذه الديون اليوم صعوبات بيروقراطية بسبب الوضع السياسي المشتت بليبيا في ظل وجود قوتين متنازعتين تسيطران على غرب وشرق البلاد.

وتتهم حكومة الشرق بقيادة اللواء خليفة حفتر بوجود اخلالات مالية في المصحات التونسية وهو ما تنفيه الأخيرة.

وقالت بورصالي إن وفدا ليبيا زار تونس وأبدى استعداد السلطات الليبية التي تمثل حكومة الشرق لتسوية الديون لكنهم طالبوا بإجراء تدقيق شامل في فواتير المصحات.

وأضافت "لاحظ الجانب الليبي تضخيما في بعض الفواتير وأبدوا شكوكهم في بعض الأرقام وهم يطلبون تدقيقا وليس تحقيقا".