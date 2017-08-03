النائب الأول لرئيس السودان يرحب بزيارة سامح شكري للخرطوم

القاهرة – (مصراوي)

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخمس، الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ونتائج اجتماع لجنة المشاورات السياسية التي عقدت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شكري" أكد خلال اللقاء على عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين شعبي وادي النيل، وحرص مصر على تطويرها في كافة المجالات بما يرقى إلى تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.

وأشار وزير الخارجية، إلى ترحيب رئيس الوزراء شريف إسماعيل باستقبال "صالح" في أقرب فرصة ممكنة من أجل متابعة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. كما استعرض خلال اللقاء نتائج اجتماع لجنة المشاورات السياسية وما تم الاتفاق عليه خلالها.

ورحب النائب الأول للرئيس السوداني بشكري، مؤكدًا على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتطلع بلاده لتطويرها في كافة المجالات.

كما رحب بدعوة رئيس الوزراء لزيارة القاهرة، مؤكدًا على تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وطالب وزيري الخارجية الاستمرار في عقد اجتماعاتهم الدورية لضمان دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام ورعاية العلاقة الخاصة بين البلدين.