شركات نفط روسية تؤكد رفضها للعقوبات الأمريكية

موسكو (د ب أ)

أعربت شركتا "روس نفط" و"ترانس نفط" الروسيتان، اليوم الخميس، عن رفضهما للعقوبات الأمريكية الجديدة، وتعهدتا بإيجاد وسائل للتحايل عليها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نيكولاي توكاريف، الرئيس التنفيذي لـشركة"ترانس نفط" لشبكات أنابيب النفط ،القول "من حيث المبدأ، لن نتأثر".

وأوضح توكاريف أن نحو 94% من إجمالي المعدات، التي تستخدمها الشركة، روسية الصنع.

ويتضمن قانون العقوبات الجديد، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عقوبات ضد الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة في روسيا وتطوير خطوط الأنابيب الروسية.

ووفقا لموقع البيت الأبيض، فإن التشريع، الذي وافق عليه الكونجرس بأغلبية ساحقة، يتضمن حزمة من التدابير "لمواجهة عدوان حكومات إيران والاتحاد الروسي وكوريا الشمالية".

ويهدف القانون إلى تشديد عقوبات كان تم فرضها على روسيا بعد ضمها منطقة القرم الأوكرانية قبل ثلاث سنوات.

وقال إيجور سيشين، الرئيس التنفيذي لروس نفط، أكبر شركة نفط روسية، إن الشركة ستعمل على البحث عن سبل للحد من تأثير العقوبات الجديدة، مضيفا أن العقوبات الحالية أضرت بالفعل بالاقتصاد الأمريكي.

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