مليار و262 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق السريعة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، اعتماد مليار و262 مليون جنيه، لخطة رصف ورفع كفاءة وتقوية وازدواج الطرق السريعة بنطاق محافظة الوادي الجديد.

وقال وكيل وزارة النقل، مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد، المهندس نصر طبيخ، لـ"مصراوي"، إن الوزارة بصدد تنفيذ عدة مشروعات في مجال الطرق خلال موازنة العام المالي الجديد تتنوع ما بين إعادة رصف وتقوية وازدواج للطرق السريعة بالمحافظة، إضافة إلى إطلاق وتدشين أول مشروع عملاق لإزالة وإزاحة الرمال والكثبان الغرود الرملية على جانبي الطرق بمراكز المحافظة الخمسة.

أضاف طبيخ، أن الوزارة تطرح حاليًا مشروع إعادة رصف مسافة 120 كيلو متر، بطريق يربط قرية العين بمنطقة شرق العوينات، بتكلفة 400 مليون جنيه خلال مدة تنفيذ 18 شهرًا، وإعادة رصف طريق "موط – العوينات" بطول 120 كم في منتصف الطريق، وتقوية وتوسعة مسافة 32 كيلو متر بطريق يربط بين مدينة موط بالداخلة، وقرية تنيدة بمركز بلاط بتكلفة 90 مليون جنيه.

كما لفت إلى، اعتماد 100 مليون جنيه لإزالة الكثبان الرملية بطول 15 مترًا على جانبي الطريق السريعة بالمحافظة بعد أن تسببت في ردم وتغطية عدة مساحات ببعض الطرق.

وتواصل الوزارة ازدواج طريق "الخارجة - أسيوط" حتى الكيلو 32 بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه، كما سيتم اعتماد الدراسة الخاصة بازدواج المرحلة الثانية حتى الكيلو 60.

تابع قائلاً: "إنه جاري رصف وتطوير طريق "الخارجة - أبو طرطور" حتى الكيلو 42 باعتمادات تصل إلى 70 مليون جنيه، وتوسعة وتقوية ورصف طريق "الداخلة - شرق العوينات" بطول 35 كيلو متر، وبتكلفة 60 مليون جنيه، وطريق "الخارجة - باريس"، من الكيلو 30 وحتى الكيلو 80 بطول 50 كيلو، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليون جنيه".

أوضح مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد، أن الوزارة تتولى حاليًا رفع كفاءة وتقوية طريق "الواحات البحرية - الفرافرة"، بطول 35 كيلو متر، باعتمادات تصل إلى 71 مليون جنيه، والذي يعد من المشروعات القومية، كما سيتم رفع كفاءة وتقوية ورصف طريق "موط - الدهوس"، بطول 10 كيلو مترات، وبتكلفة تصل إلى 21 مليون جنيه، منها ازدواج 3 كيلومترات.