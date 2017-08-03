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عمرو جمال يطلب الرحيل من الأهلي

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عمرو جمال يطلب الرحيل من الأهلي عمرو جمال يطلب الرحيل من الأهلي

التحرير

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كشف مصدر مقرب من عمرو جمال، مهاجم الأهلي، أنه مصّر على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، إلى نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، أو أي فرصة أخرى أمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر لـ«التحرير» إن اللاعب لايستطيع البقاء في ظل تضاؤل فرص مشاركته كلاعب أساسي في ظل وضوح رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة لوليد أزارو، وأجايي ومروان محسن بعد عودته من الإصابة.

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وأضاف المصدر إلى أن الوطني أحد أسباب تمسك اللاعب الملقب بالغزال بالرحيل لأن عدم مشاركته مع الأهلي ستجبر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، على استبعاده من صفوف الفراعنة.

واختتم المصدر أن عمرو جمال بات أكثر الحاحًا على الجهاز الفني والادارة لتلبية رغبته ولاينوي التراجع عن قراره.

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التحرير

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