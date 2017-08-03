بعد حصوله على وعد من «كاف».. الجبلاية يفتح القيد المحلي 9 أغسطس

التحرير

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حصل مسؤولو اتحاد الكرة، على وعد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بأن يتم تأجيل القيد الإفريقي حتى يوم 11 أغسطس الجاري.

وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات لـ«التحرير» إن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، نجح في إقناع مسئولي الكاف بمد القيد الإفريقي حتى يتمكن اتحاد الكرة من فتح القيد في مصر بعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر يومي 8 و9 أغسطس الجاري.

وأكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم الاستقرار على فتح القيد الصيفي يوم 9 أغسطس الجاري.

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وقال مجاهد لـ«التحرير»، إنه بعد موافقة الكاف على مد القيد الإفريقي حتى 11 أغسطس الجاري، فإن الاتجاه الأقرب في اتحاد الكرة فتح باب القيد يوم 9 أغسطس.

وتابع بأنه سيتم الاتفاق مع الأندية على عدم إشراك الصفقات الجديدة في لقاءات الكأس بعد فتح باب القيد.