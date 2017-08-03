وزراء إعلام الدول المقاطعة لقطر يعقدون اجتماعا في جدة

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عقد وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعا، اليوم الخميس، في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر.

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ضم الاجتماع الذي عقد في جدة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الدكتور علي بن محمد الرميحي، ووزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر.