«دعم مصر»: مشروعات الدولة المتعثرة إهدار للمال العام

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أشاد ائتلاف «دعم مصر» برئاسة النائب محمد السويدي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن هذا القرار فى غاية الأهمية، مطالبا حكومة شريف اسماعيل بالإسراع فى مساندة ودعم لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة من خلال تقديم جميع البيانات والمعلومات للجنة عن المشروعات المتعثرة، وتقديم الحلول لإعادة تشغيل وحل مشكلات حميع المشروعات المتعثرة بالدولة.

واعتبر المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن وجود مشروعات متعثرة بالدولة بمثابة اهدار للمال العام، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه المشروعات وحل مشكلاتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة.، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وحدد الرئيس عدد من الاختصاصات للجنة، يأتي فى مقدمتها تحديد مشروعات الدولة المتعثرة، ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر، واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة.

وكذلك متابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر، والبت في المشكلات التي تعترض التنفيذ، فضلا عن تقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات، وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.