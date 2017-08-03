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3 أطفال فقط لكل أسرة.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان برعاية الدولة

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3 أطفال فقط لكل أسرة.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان برعاية الدولة 3 أطفال فقط لكل أسرة.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان برعاية الدولة

التحرير

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​قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون للحد من النسل وتنظيم الأسرة في بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، مضيفا أن البرلمان معنى بمشكلة الزيادة السكانية، لأنها تعتبر مشكلة كبيرة، و"قنبلة" تلتهم التنمية.

وأوضح أبوالعلا لـ«التحرير» أن مشروع القانون يجعل الدولة تتحمل 3 أطفال فقط من الأسرة، وتقدم لهم كل الدعم الكامل، أما الطفل الرابع فلن تتحمل الدولة أي دعم له سواء في الصحة أو التعليم أو وغيره، وستتحمله الأسرة بالكامل، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية مشكلة انفجرت فعليا، وتعيق حق المواطن فى السكن والتعليم والصحة، وستأكل كل الموارد الاقتصادية الجديدة للدولة.

وأشار وكيل صحة البرلمان إلى أن القانون الجديد سيقوم بتحفيز الأسرة الملتزمة بطفلين، بمنحها إعفاءات ضريببية، وامتيازات فى قطاعات مثل التموين والتعليم والسكن والصحة، كدافع لكي تحد من النسل، متابعا: "أن البرلمان سيتخذ كل التشريعات اللازمة لزيادة موارد الدولة".

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وتابع: "القانون سيتطرق إلى تشديد العقوبة ومضاعفتها على تجريم عمل الأطفال الأقل من سن 16 عامًا، نظرًا لأن بعض الأسر تقوم بالإنجاب الأكثر لكي تستفيد من الأطفال في تشغيلهم كنوع من عمل العزوة، والاستفادة من الأموال".

وطالب أبو العلا قطاع السكان بعمل حملات توعية في الشارع المصري، وفي المدارس وغيرها، بأن الأسرة الصغيرة ستكون مثالية ولها امتيازات، مؤكدا أن الهدف من ذلك ضبط القضية السكانية.

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التحرير

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