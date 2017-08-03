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نائب برلماني يتقدم بمقترح إلى «مجلس الوزراء» يوفر 150 مليار جنيه

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نائب برلماني يتقدم بمقترح إلى «مجلس الوزراء» يوفر 150 مليار جنيه نائب برلماني يتقدم بمقترح إلى «مجلس الوزراء» يوفر 150 مليار جنيه

التحرير

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تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، بشأن عدم قيام رئيس الوزراء، ووزارة النقل والمواصلات، وهيئة السكك الحديدية، بالتحقيق في خسائر هيئة سكك حديد التي بلغت حتى الآن 50 مليار جنيه، على حد قوله.

وتابع عضو مجلس النواب: «لماذا لا تقوم وزارة النقل بحصر ممتلكاتها التي تقدر بـ191 مليون متر مربع أراضي، المستغل منها 161 مليون متر، والباقي غير مستغل لمئات السنين»، مطالبًا بتشكيل لجان حصر بكل محافظة للانتفاع منها، وبيعها للأهالي كمشروعات سكنية، أو تجارية بتخطيط مسبق من الأجهزة المعنية.

وأكد النائب أنه لو تم بيع المتر للأهالي، أو للمشروعات، مقابل 5 آلاف جنيه للمتر الواحد، سيتم توفير 150 مليار جنيه للدولة، يمكن من خلالها سداد خسائر هيئة السكك الحديدية، وتحقيق فائض قدره 100 مليار جنيه، وتطوير هيئة السكك الحديدية، والقطارات الموجودة بها، على أن يتم الاستفادة بما يتبقى في المشروعات العامة في الدولة.

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