البدراوي: أتمنى أن يكون ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نتيجة نمو السياحة وقناة السويس والتصدير

التحرير

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قال النائب محمد البدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، ورئيس الكتلة الوطنية لحزب الحركة الوطنية، إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ36 مليار دولار، يعد أكبر رقم للاحتياطي النقدي منذ ثورة يناير 2011.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير» أن هذا الرقم يعادل أكبر احتياطي وصلت إليه مصر في عام 2010، وهذا دليل على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الخارجية، سواء من أقساط أو مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعات البترول والكهرباء، ودليل آخر على قدرتنا على الوفاء باحتياجاتنا الاقتصادية الداخلية من السلع الأساسية لـ6 أشهر قادمة.

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وأضاف: «لدينا صمام أمان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، على الجانب الآخر نتمنى أن يكون هذا الاحتياطي الأجنبي حرا، من وارداتنا من السياحة وعائدات قناة السويس وتنامي عائداتنا في التصدير، وليس مكونا في معظمه من الاقتراض الخارجي، أو من عوائد طرح أذون الخزانة والسندات».

كان البنك المركزي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار، ليصبح بذلك أعلى مستوى وصلت إليه مصر من الاحتياطي، حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2010 نحو 36.005 مليار دولار أمريكي.