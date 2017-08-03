بالأرقام.. هكذا نجحت مصر في خفض عجز الميزان التجاري بـ13 مليار دولار

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تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بفارق 11 مليار دولار، بما يمثل 46% انخفاضا في العجز في الميزان التجاري، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

8 % زيادة في الصادرات

قفزت الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 8%.

30 % تراجعا في الواردات

تراجعت الواردات المصرية إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بانخفاض نسبته 30%.

أبرز القطاعات التصديرية

تصدر قطاع المواد الكيماوية والأسمدة قائمة الصادرات المصرية، حيث قفزت صادراته من مليار و517 مليون دولار إلى 2 مليار و26 مليون دولار بزيادة نسبتها 34%، وجاءت مواد البناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزيادة، حيث ارتفعت صادراتها من 2 مليار و244 مليون دولار إلى 2 مليار و630 مليون دولار بزيادة نسبتها 17%.

واحتلت الملابس الجاهزة المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت صادراتها من 632 مليون دولار إلى 687 مليون دولار بزيادة 9%، أما الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فقد حققت زيادة طفيفة فى حدود الـ1%.

أهم الأسواق التي تصدر إليها مصر

تشمل أهم الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا، واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الفرانكفونية، وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك ودول حوض النيل والآسيان ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي وإفريقيا والسوق العربية المشتركة.

صادرات مصر

وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن أهم الدول التي استقبلت الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2017، الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى تلك الدول مجتمعة إلى 5.6 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 15%.

وانخفضت الواردات المصرية من تلك الدول خلال النصف الأول من 2016 مسجلة نحو 22 مليار دولار، لتصل إلى نحو 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بفارق 6 مليارات دولار، أي بنسبة بلغت 27.3%.

الولايات المتحدة

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ارتفعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة إلى 637 مليون دولار مقارنة بـ573 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة من 2 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار بانخفاض نسبته 20%.

تركيا

ارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا من 628 مليون دولار إلى 903 ملايين دولار بزيادة نسبتها 44%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 914 مليون دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 40%.

إيطاليا

ارتفعت الصادرات المصرية إلى إيطاليا لـ761 مليون دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 29%، وانخفضت الواردات المصرية من إيطاليا من 2 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار بانخفاض نسبته 25% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فرنسا

ارتفعت الصادرات المصرية إلى فرنسا من 235 مليون دولار إلى 254 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 8%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة نفسها من 967 مليون دولار إلى 775 مليون دولار بانخفاض نسبته 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا من 233 مليون دولار إلى 344 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 48%.

ألمانيا

ارتفعت صادرات مصر إلى ألمانيا من 277 مليون دولار إلى 287 مليون دولار بزيادة نسبتها 4%، وفي المقابل انخفضت الواردات من 3 مليارات إلى 2.3 مليار دولار بانخفاض نسبته 23%، وإلى البرازيل ارتفعت من 33 مليون دولار إلى 48 مليون دولار بزيادة نسبتها 45%، وانخفضت الواردات من مليار دولار إلى 677 مليون دولار بانخفاض نسبته 33%.

روسيا

ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا من 224 مليون دولار إلى 286 مليون دولار بزيادة نسبتها 28%، وفي المقابل انخفضت الواردات من مليار و420 مليون دولار إلى مليار و394 مليون دولار بانخفاض نسبته 2%.

الدول العربية

على مستوى الدول العربية ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة من مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري بزيادة نسبتها 20%.

وإلى لبنان حيث بلغت 311 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 24%.