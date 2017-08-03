«أودي» تنفق استثمارات ضخمة لتطوير سياراتها الكهربائية

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تولي شركة "أودي" الألمانية في الوقت الحالي أهمية كبيرة لتطوير موديلاتها الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع الطلب على هذا الطراز خلال السنوات القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن الشركة الألمانية خصصت ملايين الدولارات لتمويل قطاعات الصناعة التقنية للسيارات الكهربائية خلال 2018.

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ومن المتوقع أن تهتم "أودي" بشكل رئيسي بالسيارات التي تعمل بالكهرباء الخالصة وليست الهجين، مع إضافة لمسات تطويرية على المستوى التقني الخاص بأداء المحركات والسرعة وقوة السيارة ومزاياها الرفاهية.