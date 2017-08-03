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«شيفروليه» تتيح تقنية جديدة للمراهقين في سياراتها الحديثة

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«شيفروليه» تتيح تقنية جديدة للمراهقين في سياراتها الحديثة «شيفروليه» تتيح تقنية جديدة للمراهقين في سياراتها الحديثة

التحرير

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كشفت شركة "شيفروليه" الأمريكية، عن تقنية جديدة تتيح للأهل التعرف على أماكن تواجد السيارات أثناء قيادة أبنائهم والتحكم في السرعات الخاصة بالسيارة.

وبحسب "CNET" الأمريكية، فإن الشركة الأمريكية كشفت عن تقنية "On star” وهي تقنية تسمح لأهل المراهقين بمعرفة السرعة والاتجاهات التي يقودون فيها السيارة، مع إتاحة الفرصة لهم بتتبع أبنائهم بشكل كامل أثناء القيادة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن التقنية المستخدمة يمكن توصيلها بكافة موديلات الشركة التي تم إنتاجها منذ عام 2012 وحتى الآن، والتي يمكن إعدادها تقنيًا لساتخدام "ON Star".

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وكانت "شيفروليه" قد أضافت ميزة مشابهة في سيارتها الكهربائية متوسطة الحجم "ماليبو" خلال العام الماضي، تسمح لأهل المستخدمين بتتبع خط سيرهم ومعرفة الطرق التي يسلكونها والسرعات المستخدمة أثناء السير.

 

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التحرير

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