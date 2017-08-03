توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة ترسانات بورسعيد وشركة ملاحية كبرى

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال المهندس سيد أبو الفتوح، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة الترسانات وشركة "تيرينف" للملاحة.

وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات صحفية، إنخ بموجب البروتوكول تقدم ترسانات الهيئة تسهيلات لإصلاح سفن الشركة، تحفيزًا للأخيرة، لإصلاح سفنها بترسانات الهيئة بدلًا من إصلاحها بالترسانات الأجنبية.

وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن توقيع البروتوكول جاء بمناسبة انتهاء إصلاح السفينة "الحرية 2" بترسانة بورسعيد البحرية لأول مرة، موضحًا أنه جرى توقيع البروتوكول مع العميد عصام خليفة، رئيس مجلس ادارة شركة "ترينف".

وأكد مدير إدارة الترسانات أن رئيس مجلس إدارة الشركة أشاد بجهود العاملين بالترسانة وكفاءتهم وما يتمتعون به من خبرة في مجال إصلاح السفن، وقدم خطاب شكر لمدير إدارة الترسانات والعاملين بترسانة بورسعيد.