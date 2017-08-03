مصدر يكشف تفاصيل وفاة الراقصة غزل داخل مركز طبي بالهرم

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل وفاة الراقصة غزل داخل إحد المراكز الطبية بمنطقة حدائق الأهرام.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية خبر وفاة الفنانة الاستعراضية غزل، صباح اليوم الخميس، أثناء تواجدها في غرفة العمليات، لإجراء عملية تجميل.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى توجه الراقصة غزل إلى مركز طبي بالهرم لإجراء عملية جراحية.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن طبيبة نساء وتوليد قامت بتخديرها قبل إجراء العملية، لكن فوجئت بتدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وقال منصور هندي، وكيل لجنة الأعمال في النقابة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "بالفعل الراقصة غزل توفيت، أثناء تواجدها في مستشفى لإجراء عملية تجميل، وأصيبت بأزمة قلبية أثناء العملية ولم ينجح الأطباء في إنقاذها".

وأكد المصدر، أن مأمورية بقيادة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، والرائد هاني عجلان، معاون المباحث، تمكنت من ضبط الطبيبة؛ بتهمة الإهمال الطبي. وأشار المصدر إلى أن المركز غير مرخص، وأنه بسؤال القائمين عليه أكدوا أنهم بصدد إنهاء كافة أوراق التراخيص المطلوبة.