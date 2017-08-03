أخبار عاجلة

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحصين 22886 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحصين 22886 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

03:26 م الخميس 03 أغسطس 2017

تحصين 22886 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

الدقهية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، عقب إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد عسكر، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بشأن حملات التحصين التي تمت خلال ثلاثة أيام بمراكز المحافظة بأنه جرى تحصين 22886 رأس ماشية في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.

وأوضح الشعراوي، أن أعمال الحملة يتم تنفيذها بجميع قرى ومراكز وأحياء المحافظة بنطاق 21 مركزًا ومدينة وحي على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على استمرار مراقبة المزارع وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه وتطهير أسواق الماشية وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربيين لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية.

وأكد الشعراوي، ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للدواجن ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع بنادي المنتزه

    أخبار

  • محافظ القليوبية: إحالة رؤساء القرى المتقاعسين عن مواجهة التعديات إلى

    أخبار

  • غلق 3 منشآت غذائية بالدقهلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

    أخبار

  • القبض على صاحب مخبز استولى على طن و200 كيلو دقيق مدعم في أسيوط

    أخبار

إعلان

73beb82d10.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل