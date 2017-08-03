تحصين 22886 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

الدقهية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، عقب إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد عسكر، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بشأن حملات التحصين التي تمت خلال ثلاثة أيام بمراكز المحافظة بأنه جرى تحصين 22886 رأس ماشية في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.

وأوضح الشعراوي، أن أعمال الحملة يتم تنفيذها بجميع قرى ومراكز وأحياء المحافظة بنطاق 21 مركزًا ومدينة وحي على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على استمرار مراقبة المزارع وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه وتطهير أسواق الماشية وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربيين لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية.

وأكد الشعراوي، ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للدواجن ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.