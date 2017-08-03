بالصور- مسيرة بالبواخر النيلية للتوعية بدور التمريض في الخدمة الصحية

رئيس الأركان يستقبل وفدين من برقة ومصراته لبحث تهدئة الأوضاع في ليبيا

كتبت- مادي غيث:

تصوير- أحمد النجار:

نظمت نقابة التمريض، اليوم الخميس، مسيرة بالباخرة في النيل للتوعية بأهمية التمريض ودوره في تقديم الرعاية الطبية باعتباره يقدم أكثر من 70% من الخدمات الصحية للمريض.

ورفع المشاركون في المسيرة، أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها شعار "# تمريض_وافتخر" وعليها صور الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، وانتصار رئيف فؤاد، نقيب تمريض المنيا، وجابت المسيرة في نهر النيل بالبواخر.

توجه المشاركون في المسيرة إلى كلية التمريض بجامعة القاهرة لاستكمال الاحتفال في القاعة الكبرى وعرض مجهودات النقابة للارتقاء بالمهنة وتكريم المتميزين على مستوى الجمهورية، وعمل قوافل توعية وتثقيف صحى والكشف المبكر للسكر والضغط من خلال هيئات التمريض فقط دون الاستعانة بالأطباء.

وتأتي المسيرة في اليوم العالمي للتمريض 2017، وللرد على التشويه الذى وجهته الدراما في رمضان الماضي اتجاه مهنة التمريض على مستوى الجمهورية.