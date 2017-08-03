أخبار عاجلة

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- مسيرة بالبواخر النيلية للتوعية بدور التمريض في الخدمة الصحية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- مسيرة بالبواخر النيلية للتوعية بدور التمريض في الخدمة الصحية

03:26 م الخميس 03 أغسطس 2017

  • عرض 14 صورة

    6e33cd0e9b.jpg

  • عرض 14 صورة

    77fcd6e94a.jpg

  • عرض 14 صورة

    830c6c0209.jpg

  • عرض 14 صورة

    c01b8fccca.jpg

  • عرض 14 صورة

    b3104e9c26.jpg

  • عرض 14 صورة

    abf7efc82b.jpg

  • عرض 14 صورة

    df05c94458.jpg

  • عرض 14 صورة

    3fd25a9781.jpg

  • عرض 14 صورة

    4d5b1920ef.jpg

  • عرض 14 صورة

    37b108f29d.jpg

  • عرض 14 صورة

    a3e34d2c8d.jpg

  • عرض 14 صورة

    24c2e7866b.jpg

  • عرض 14 صورة

    fc6cd623b9.jpg

  • عرض 14 صورة

    58e3d7cd5a.jpg

إعادة الألبوم

رئيس الأركان يستقبل وفدين من برقة ومصراته لبحث تهدئة الأوضاع في ليبيا

الألبوم التالى

رئيس الأركان يستقبل وفدين من برقة ومصراته لبحث تهدئة الأوضاع في ليبيا

كتبت- مادي غيث:
تصوير- أحمد النجار:

نظمت نقابة التمريض، اليوم الخميس، مسيرة بالباخرة في النيل للتوعية بأهمية التمريض ودوره في تقديم الرعاية الطبية باعتباره يقدم أكثر من 70% من الخدمات الصحية للمريض.

ورفع المشاركون في المسيرة، أعلام ولافتات مكتوب عليها شعار "# تمريض_وافتخر" وعليها صور الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، وانتصار رئيف فؤاد، نقيب تمريض المنيا، وجابت المسيرة في نهر النيل بالبواخر.

توجه المشاركون في المسيرة إلى كلية التمريض بجامعة القاهرة لاستكمال الاحتفال في القاعة الكبرى وعرض مجهودات النقابة للارتقاء بالمهنة وتكريم المتميزين على مستوى الجمهورية، وعمل قوافل توعية وتثقيف صحى والكشف المبكر للسكر والضغط من خلال هيئات التمريض فقط دون الاستعانة بالأطباء.

وتأتي المسيرة في اليوم العالمي للتمريض 2017، وللرد على التشويه الذى وجهته الدراما في رمضان الماضي اتجاه مهنة التمريض على مستوى الجمهورية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة يتفقد مستشفى "هرمل".. ويعلن تحويله إلى مركز متخصص لعلاج

    أخبار

  • نقيبة التمريض تطالب بالتصدي للمسلسلات المسيئة للممرضات

    أخبار

  • نقابة التمريض: رصدنا إساءة للمهنة بمسلسلات رمضان.. وسنقاضيهم

    أخبار

  • وزير الصحة: الانتهاء من إنشاء 8 معاهد صحية جديدة بالمحافظات

    أخبار

إعلان

a69e23fbc8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية