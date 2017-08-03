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بعد صفقة «نيمار».. ريال مدريد يُحصن نجومه

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بعد صفقة «نيمار».. ريال مدريد يُحصن نجومه بعد صفقة «نيمار».. ريال مدريد يُحصن نجومه

التحرير

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أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، امتلاكه رؤية جيدة في إدارته للفريق، والتي تجعله يتجنب موقفا مثل ما قام به البرازيلي نيمار مع برشلونة، بدفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة مقابل 222 مليون يورو، للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية اليوم الخميس، أن بيريز وضع بندا في عقد لاعبيه يمنع الأندية التي يمتلكها رجال أعمال من الخليج أو الصين أو روسيا أو أمريكا، من دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص بهم.

وأوضحت الصحيفة أن «بيريز» طلب وضع مبالغ خرافية كقيمة للشرط الجزائي لضمان بقاء نجومه في الفريق، ووصلت قيمة فسخ عقد كل لاعب من الثلاثي الهجومي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة، إلى مليار يورو.

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كما تبلغ قيمة الشرط الجزائي للألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والوافد الجديد داني سيبايوس 500 مليون يورو، وداني كارفاخال وماكو أسينسيو 350 مليون يورو، بالإضافة إلى سيرجيو راموس وكيلور نافاس ومارسيلو وكاسيميرو 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يرغب في تعديل عقد إيسكو، ومنحه شرطا جزائيا يصل إلى 500 مليون يورو بدلا من 150 مليون يورو التي يمتلكها حاليا في عقده.

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التحرير

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