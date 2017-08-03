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بالصور.. انتشال جثة طفلة وإنقاذ 3 أشخاص في عقار المنصورة المنهار

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انتشال جثة طفلة وإنقاذ 3 أشخاص في عقار المنصورة المنهار

03:09 م الخميس 03 أغسطس 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

انتشلت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البري، اليوم الخميس، جثة الطفلة ساندرا جورج ماهر، 7 سنوات، وأنقذت والدتها مارينا رزق نجيب، 30 عامًا، ونجلتها جاسيكا جورج ماهر، والسيد جمعة الشربين، 54 عامًا، صاحب محل لكي الملابس، في حادث انهيار عقار من خمسة طوابق بمنطقة الثانوية في المنصورة.

وأكد مصدر بحي غرب المنصورة، أن المنزل يملكه محمد مصطفى المنزلاوي، ويقطن فيه أبناؤه، وعدد من السكان المستأجرين بنظام "الإيجار القديم".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن المنزل صدر لة قرار ترميم من الحي، في ظل محاولات صاحب المنزل بهدمة لإقامة برج سكني، وإخلائه من السكان.

وقال عدد من شهود العيان، إنهم فوجئوا بوجود أعمال هدم من قبل أبناء صاحب المنزل، ومحاولة هدم جدران بالطابق الأول، وغادروا قبل وقوع الحادث بدقائق معدودة.

جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الإنقاذ البري من جهودها لانتشال باقي الضحايا أسفل الأنقاض.

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