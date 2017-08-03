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ترامب: علاقتنا مع روسيا في أدنى مستوياتها بفضل الكونجرس

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ترامب: علاقتنا مع روسيا في أدنى مستوياتها بفضل الكونجرس ترامب: علاقتنا مع روسيا في أدنى مستوياتها بفضل الكونجرس

مصراوي Masrawy

: علاقتنا مع روسيا في أدنى مستوياتها بفضل الكونجرس

03:04 م الخميس 03 أغسطس 2017

كتبت- رنا أسامة:
علّق الرئيس الأمريكي على العقوبات التي أقّرها الكونجرس بحق روسيا، في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات المٌصغّرة تويتر.

وغرّد ترامب قائلًا: "علاقتنا مع روسيا وصلت إلى أدنى مستوى لها على نحو بالغ الخطورة، بفضل الكونجرس"، مُشيرًا إلى أنه كان سببًا أيضًا في عدم إلغاء قانون أوباماكير للرعاية الصحية.

ووافق مجلس الشيوخ، (الكونجرس)، الجمعة، على فرض عقوبات مالية جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وأرسلها إلى الرئيس ترامب من أجل التوقيع عليها وهو ما تم بالفعل أمس.

فيما ردّت روسيا بتقليل أعداد الدبلوماسيين الروس في أمريكا، وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أمر الوزير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتخفيض أعداد الدبلوماسيين إلى 455 شخصًا، بحلول سبتمبر المُقبل.

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مصراوي Masrawy

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