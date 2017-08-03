الرئاسة الفلسطينية تدعو للضغط على حكومة نتنياهو لوقف نهجها "التدميري" لحل الدولتين

رام الله -(أ ش أ):

دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التدخل فورا من أجل وقف نهج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "التدميري" لحل الدولتين، وقال إن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية يستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي".

وأدان أبو ردينة بشدة - في تصريح اليوم الخميس - وضع نتنياهو حجر الأساس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

كما أدان نية الشرطة الإسرائيلية إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين.

وأكد أبو ردينة أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن نهجها التدميري لحل الدولتين.

وشدد على أن أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، هي أراض فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، كما زعم نتنياهو في كلمته، مؤكدا أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية، يستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي.

ودعا الناطق الفلسطيني، الإدارة الأمريكية إلى التدخل فورا من أجل وقف محاولات نتنياهو تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع والتي رحب بها الجانب الفلسطيني وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.

وأكد أن هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، ستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.