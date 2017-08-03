رأيه في «الهضبة» وعلاقة «العندليب» بـ«نيللي».. 7 تصريحات مثيرة لـ«سمير صبري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

رغم قلة الأعمال الفنية التي يشارك بها في السنوات الأخيرة؛ فإن الفنان "سمير صبري" كثيرًا ما يكون مصدر جذب للبرامج الحوارية، لما يشمله تاريخه الفني من حكايات وأسرار لا يزال يخفي الكثير منها، وهذا ما يجعله في كثير من الأحيان الاختيار الأول لبعض الإعلاميين.

وحلَّ الفنان الكبير "سمير صبري"، أمس الأربعاء، ضيفًا ببرنامج "سيداتي آنساتي" عبر فضائية "دريم"، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي:

1- آمال فهمي

كشف الفنان "سمير صبري" عن دور الإعلامية "آمال فهمي" في مشواره المهني، موضحًا أنها صاحبة فضل كبير عليه، حيث قال: "علمتني إزاي أشيل الكلفة بيني وبين الميكروفون، كانت بتقوللي مش عايزاك تقول سيداتي آنساتي وانت بتبدأ، عايزاك تاخد على الميكروفون"، وأضاف: "تعلمت منها أسس الإذاعة، إزاي أحاور، ومتى أتكلم، ومتى أستمع للضيف، وازاي أستخرج أسئلة للضيف من حديثه في أثناء الحوار، ومتى أقاطعه، وازاي أحترم الضيف اللي معايا".



2- أخطاء الإعلاميين

انتقد "سمير صبري" حال كثير من الإعلاميين والإذاعيين الموجودين على الساحة حاليا، مشيرًا إلى أن كثيرا منهم لا يجيد الأسس الإذاعة والإعلامية، وقال: "إعلاميين وإذاعيين كتير الآن يتحدثوا أكثر من الضيف، ويقاطعوه كثيرًا، ويرتكبون العديد من الأخطاء في أثناء استضافتهم الضيوف الذين يتعمدون إهانتهم خلال الحلقة".

3- السندريللا

في كل لقاء إعلامي له دائمًا ما يتحدث الفنان "سمير صبري" عن الراحلة "سعاد حسني"، وفي برنامج "سيداتي آنساتي" تحدث عن اللحظات الأخيرة في حياتها، مؤكدًا استحالة انتحارها كما أشيع، حيث إنها أنقصت 18 كيلوجرامًا من وزنها قبل الوفاة وأجرت عملية تجميل، وقال "صبري": "لا أعتقد أن تكون قد ألقت بنفسها من شرفة المستشفى، أو حتى شخص ما ألقاها من أعلى، لأن تقريري الوفاة أكدا أن الجسد لا توجد به كسور، وتوجد به كدمة في الرأس وعلامات زرقاء في الجسد دليل على وجود خناقة".



شاهد أيضا «حياتي خط أحمر».. 7 فنانين رفضوا التدخل في أمورهم الشخصية 7 فنانين سخروا من بيومي فؤاد| أحدهم: التخين حجته معاه.. وآخر: في سن والدي 5 فنانين لم يخجلوا من مهن آبائهم.. أحدهم: «مفيش شغل يتقال عليه عيب» حكايات 7 فنانين مع ثورة يوليو.. أحدهم بكى وأخرى رحلت من مصر 7 فنانين أهانوا الشعب السوري.. أحدهم رفض الاعتذار وأخرى: مشاركينا أرضنا أنشطة الفنانين بعد الاعتزال.. إحداهم أصبحت «داعية» وأخرى «فتحت كوافير» لم يتعرف عليهم الجمهور.. 10 فنانين غيرت ملامحهم جلسات التصوير 9 فنانين أهانتهم « شيرين ».. قالت عن أحدهم: ما بيفهمش مزيكا أصلا وجاهل

4- العندليب ونيللي

الفنان "سمير صبري" سرد قصة غريبة شهدها بين العندليب "عبد الحليم حافظ" والفنانة "نيللي"، موضحًا أن العندليب الأسمر غنى لها أغنيته الشهيرة "قارئة الفنجان"، حيث نظر إليها وهي تشرب القهوة، فقال لصبري: "جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجاني المقلوب"، وأخبره بأنها أغنيته الجديدة، كما أشار "صبري" إلى أن العندليب أخبره برغبته في أن تشاركه الفنانة "نيللي" في بطولة فيلمه المقبل، حتى لا يسبقه الفنانان فريد الأطرش ومحرم فؤاد في التمثيل معها.

5- محمد علي كلاي

لجأ الفنان "سمير صبري" إلى حيلة غريبة لإجراء حوار تليفزيوني مع بطل الملاكمة الراحل "محمد علي كلاي"، حيث أوضح أنه ذهب إلى الفندق الذي نزل فيه "كلاي" واستعار "ببيونة" و"فوطة"، وصعد إلى جناحه كأحد العاملين بالفندق، بعدما علم أنه يرفض أي لقاءات أو حوارات، وعندما طرق الباب فتح له شقيق "كلاي"، فأخبره "صبري" أنه مسلم مثل بطل الملاكمة ويريد أن يسلم عليه، ووافق "كلاي" على ذلك.

التقط "صبري" صورة مع "كلاي" المتنكر في زي عامل بالفندق، وعندما جاء موعد أذان العصر طلب من "كلاي" أن يصلي معه، ووقف "صبري" إمامًا في الصلاة، ثم قال له إن شقيقه يعمل إعلاميا ويريد أن يسجل معه حوارا، وهنا وافق "كلاي" فخرج صبري وغير ملابسه وعاد مرة أخرى إلى جناح "كلاي" برفقة مصور وأجرى معه الحوار.



6- سبب وقف برنامجه وقت السادات

أشيع في وقت سابق أن توقف البرنامج الذي كان يقدمه الفنان "سمير صبري" في عهد الرئيس "أنور السادات"، كان سببه حلقة مع الفنانة "فيفي عبده"، ولكن "صبري" نفى ذلك أمس، موضحًا أنه كان على خلافات مع وزير ما، حيث اعترض على تسجيل "صبري" مع الملكة فريدة وحديثها عن الملك فاروق ودفاعها عنه، وهو ما اعترض عليه هذا الوزير، وتكرر هذا الموقف في مرات بعدها، مما أدى إلى وقف برنامجه.



7- العندليب وعمرو دياب

وصف الفنان "سمير صبري" الراحل "عبد الحليم حافظ" بأنه يملك ذكاءً فنيا وهو ما ميزه عن الكثيرين، موضحا أن هناك الكثير من المطربين لديهم صوت أفضل من العندليب ومع ذلك لا يتمتعون بذكائه، وقال: "عبد الحليم كان عنده ذكاء فني، زي عمرو دياب عنده ذكاء فني في توظيف نفسه صح".

