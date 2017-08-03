مصراوي Masrawy

لماذا تتزين القاهرة والجيزة الليلة باللون الأخضر؟ 03:02 م الخميس 03 أغسطس 2017

أهرامات الجيزة وبرج القاهرة

كتب- محمد مهدي:تتزين أهرامات الجيزة وبرج القاهرة باللون الأخضر، اليوم الخميس، كرسالة بصرية، تُعلن بها مصر دعمها الكامل لمرضى فيروس سي من أجل القضاء عليه بنهاية عام 2018-وفق بيان منظمة الصحة العالمية.وقال الدكتور، أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان إن الدولة حريصة على محاربة هذا المرض واستئصاله من وطننا الحبيب". وأشار عماد الدين-وفقا للبيان- إلى أنه في العام الماضي حضرت الرئيسة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، مارجريت تشان إلى مصر وقامت بتكريم الدولة المصرية على سبقها عالميا في إنهاء قوائم الانتظار وعلاج ما يزيد عن مليون مصري.وأضاف: اليوم نعلن للعالم أن مصر مازالت سباقة، فهي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى وتنفذ فحص لمواطنيها، بهدف اكتشاف المصابين بفيروس سي لعلاجه.وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن فحص المواطنين يعتمد على محورين، الأول المسح الطبي التزاما بقرار دولة رئيس الوزراء 2105 لسنة 2016، وتم فحص مليون و140 ألف مواطن والمحور الثاني هو المسح الميداني لاكتشاف فيروس سي والذي بدأ في يناير 2017، بقرى الصعيد". مضيفا أنه "تم فحص حتى الآن مليون و624 ألف مواطن من 1001قرية بـ9 محافظات بتمويل بقرض من البنك الدولي" .يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى استمرار الأنشطة الوطنية المرتبطة باليوم العالمي لالتهاب الكبد، الموافق 28 يوليو 2017، من خلال سلسلة فاعليات تبدأها بإنارة كلا من أهرامات الجيزة وبرج القاهرة باللون الأخضر، اليوم الخميس، الموافق 3 أغسطس 2017، لتوصيل رسالة إلى العالم، تعلن فيها استمرار الجهود المبذولة على جميع الأصعدة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتهاب "فيروس سي" في مصر بكل إصرار وعزيمة بنهاية عام 2018.وسيتم إنارة الأهرامات من الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء وحتى الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل، وإنارة برج القاهرة طوال اليوم. وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر-في إطار الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد- إن منظمة الصحة العالمية تنظر إلى التجربة المصرية في مكافحة والوقاية من التهاب الكبد فيروس سي كنموذج يحتذى به عالميا، ونأمل أن يثمر هذا المجهود في القضاء على التهاب فيروس سي نهائيا في أقرب فرصة زمنية ممكنة.وأطلقت مصر استراتيجية وطنية لعلاج أكثر من 1.1 مليون مريض بفيروس سي من أكتوبر 2014 وحتى نهاية يوليو 2017. وتعمل مصر حاليا على إجراء مسح سكاني للأعمار من 18 عاما وما فوق لتحديد المصابين بالمرض وعلاجهم كهدف أساسي للقضاء على فيروس سي بحلول عام 2018. وأوضح الدكتور عمرو الشلقاني، مدير المشروع الصحي بالبنك الدولي، أن ما تم انجازه من فحص وعلاج لمرضى فيروس سي خلال الفترة الماضية، يعد خطوة هامة للقضاء على فيروس سي في مصر".وتابع: البنك الدولي سيبقى شريك أساسي في دعم جهود القطاع الصحي المصري. كانت مصر من أوائل الدول بالعالم في مواجهة وباء التهاب الكبد الفيروسي بوضع برامج وطنية فعالة لاحتوائه وعلاج المصابين به وتحقيق نجاحات كنموذج يحتذى به وفقا لأدلة أشارت إليها منظمة الصحة العالمية. وتحرص كلا من وزارة الصحة والسكان ومكتب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر والبنك الدولي إلى استخدام كافة الأدوات والوسائل الممكنة من أجل تسليط الضوء على مخاطر التهاب الكبد الفيروسي سي بجانب رفع الوعي بين المواطنين بكيفية العلاج من أجل القضاء على فيروس سي نهائيا وإعلان مصر خالية تماما منه في أقرب وقت.

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