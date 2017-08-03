بعد مُقتدى الصدر.. الحكيم يضع شروطًا لزيارة السعودية

كتبت- رنا أسامة:

أعلن رئيس التحالف الوطني العراقي، عمّار الحكيم، عن رفضه زيارة المملكة العربية السعودية، قبل تنفيذ شروط حدّدها لإجراء هذه الزيارة، حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية.

ووفقًا للموقع الإلكتروني لـ"السومرية نيوز"، كشف الحكيم، خلال استقباله وفدًا من الإعلاميين الإيرانيين، مساء الأربعاء، عن شروط زيارته للرياض، قائلًا: "رفضت زيارة السعودية قبل فترة، إلّا في حال خروج قواتها من البحرين ووقف قتل الشعب اليمني لامظلوم". وتابع:"لذا لا أفكر الآن بزيارة السعودية".

وكانت صحيفة "الحياة" كشفت عن نيّة الحكيم، زعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي انشق عن "المجلس الإسلامي الأعلى"، زيارة المملكة خلال الفترة المقبلة؛ لتطوير الآفاق التي افتتحتها زيارة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتجذيرها".

جاء ذلك بعد أن أنهى مُقتدى الصدر زيارة رسمية إلى السعودية، وُصِفت بأنها "دبلوماسية شعبية ناجحة لا ترضي إيران"، استقبله خلالها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، وسط ترحيب حار من أنصاره، وتذمّر في أوساط القوى المقربة من إيران التي رحبت بالزيارة علنًا، ومهاجمتها عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

فيما نفى القيادي في تيار الحكمة الوطني، صلاح العرباوي، تلقي الحكيم دعوة لزيارة المملكة. وقال في بيان نقلته السومرية نيوز، إن "توجّه الحكيم مع الانفتاح على دول المنطقة خاصة دول الجوار، يتم وفق مبدأ العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة".

وأضاف أن "الحكيم لم يتلق أي دعوة لزيارة السعودية".