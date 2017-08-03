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مدير أمن القاهرة يكرم ضابطًا وعاملي بنزينة لضبطهم عصابة سرقة بالإكراه

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يكرم ضابطًا وعاملي بنزينة لضبطهم عصابة سرقة بالإكراه

02:55 م الخميس 03 أغسطس 2017

مدير أمن القاهرة يكرم ضابطًا وعاملي بنزينة لضبطهم عصابة سرقة بالإكراه

مدير أمن القاهرة يكرم ضابطًا وعاملي بنزينة

كتب - فتحي سليمان:

أناب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مساعده اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، لتكريم ضابط وعمال إحدى محطات الوقود بطريق القاهرة -الإسماعيلية الصحراوي لضبطهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة المواطنين بالإكراه.

وكان النقيب مُعاذ محمد قرني، الضابط بقسم شرطة القطامية، يسير بسيارته الخاصة بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، وأثناء تواجده براحة الخدمة اقترب منه ميكروباص بدون لوحات معدنية يستقله 5 أشخاص وأشهر أحدهم طبنجة من إحدى نوافذه وطلب منه التوقف إلا أنه استمر في السير فطاردوه حتى دخوله محطة وقود بالطريق حيث توقف هناك وترجل الشخص حائز الطبنجة من الميكروباص.

وادعى أنه أمين بحث بقسم العمرانية وأنه يبحث عن سيارة مسروقة بذات مواصفات سيارة الضابط وعندما ارتاب الضابط فيما ادعاه طالبه بإبراز تحقيق شخصيته إلا أنه رفض، فتأكد من كذبه.

واستعان الضابط بالعاملين بمحطة الوقود وهم، رامي محمد السيد عبد الرازق، وعلي جمعة علي الورداني، ومصطفى السيد رجب، في السيطرة على المتهمين وضبطهم، وسحب السلاح الذي أشهروه.. وتبين أنهم تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه بمناطق مدينة الشروق والطرق المحيطة بها وأنهم قاموا بارتكاب العديد من الجرائم.

أعرب المُكرمون لمدير أمن القاهرة، عن شُكرهم وتقديرهم لقيام وزارة الداخلية بتكريمهم ليكون ذلك حافزًا لهم ولغيرهم من المواطنين الشرفاء الذين يبادرون بمساندة أجهزة الأمن لضبط العناصر الإجرامية ممن يهددون أمن المواطنين.

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