رفض استشكال صحفي "رصد" لوقف حُكم حبسه 5 سنوات بقضية "غرفة عمليات رابعة"

كتب – علاء أحمد وعمرو علي:

رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، الاستشكال المقدم من سامحي مصطفى، الصحفي بشبكة رصد، لوقف حكم حبسه 5 سنوات بقضية "غرفة عمليات رابعة".

وحضر سامحي مصطفى من محبسه بالبدلة الزرقاء لتقديم الاستشكال.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في مايو الماضي، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، بينهم سامحي مصطفى وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية "غرفة عمليات رابعة".

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت في ديسمبر 2016، بقبول طعن 39 متهما في القضية، ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.