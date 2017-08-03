"بقالي التموين": انتظام صرف مقررات أغسطس.. وتأخر طرح السلع الجديدة

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن عمليات صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس، وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو منتظمة، لافتًا إلى انتظام "السيستم" الخاص بماكينات الصرف

ولفت نادي، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أنه تم تسجيل السلع الجديدة التي قرر وزير التموين، طرحها ضمن الحصة التموينية بدايةً من الشهر الجاري على ماكينات الصرف، ولكنها لم تطرح بعد بالمنافذ، لافتًا إلى أنها طرحت بشكلٍ جزئي في عددٍ من المنافذ ببعض المحافظات.

وأوضح المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أن تأخر طرح المقررات الجديدة يرجع لتأخر إصدار القرار، حين صدر القرار في الأول من أغسطس بالتزامن مع اليوم الأول لطرح الحصص التموينية، مما أدى إلى تأخر طرح السلع بالمنافذ.

يذكر أن وزير التموين، أعلن الثلاثاء الماضي، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، الأمر الذي يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد.

وذكر بيان وزارة التموين، أن قرار زيادة السلع جاء بناءً على استطلاع أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.

وأشار الاستطلاع، إلى أن اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعه متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي جاءت في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص البيان، بالمواطنين ضرورة الاحتفاظ البطاقات الذكية وطلب إيصال صرف السلع للتأكد ومن استلام كامل الكميات المقررة لكل أسرة كما تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19280.