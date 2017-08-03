​وكيل القوى العاملة بالبرلمان: اعتماد قانون العمل والنقابات في أكتوبر ونوفمبر المقبلين

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل والنقابات العمالية سيتم اعتماده في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد اجراء الانتخابات العمالية، نظرًا لمنح 3 اشهر لتوفيق أوضاع المرشحين وهو ما سيتعارض مع موعد اجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار وهب الله، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، لائتلاف حب الوطن بحضور أعضاء النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة لبحث مشكلات العاملين باللجان النقابية في الشركات، أنه تم الانتهاء من الحوار المجتمعي علي قانون النقابات العمالية بحضور ممثلين عن العمال ورجال الاعمال والحكومة.

وأوضح الأمين العام، أن القانون الجديد سيفتح الباب لأي شخص يريد الترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أنه لن يسمح القانون بوجود أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة "لن يكون هناك مجال لوجود أي نقابة أخرى في المنشأة سواء مستقلة أو موازية".

ولفت وهب الله، إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون الانتخابات المحلية خلال خمسة أشهر، وهو السبب وراء تأجيل الانتخابات المحلية، مضيفًا:" آن الأوان أن يكون للقيادات العماليه دور ومسئولية اجتماعية واقتصادية لخدمة الوطن، ولهم صوت في اتخاذ القرار، وان العجلة لابد ان تدور بقوة القيادات العمالية".

وطالب وهب الله، من العاملين إعداد تقارير على مشكلاتهم في قطاعات الكهرباء والمياه والاسكان لعرضها على اجتماع مجلس ادارة النقابة لوضع حلول لمشاكلهم مع الوزراء المعنيين، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، بخصوص صرف علاوة قطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل نظمي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أنه تم إرسال خطاب لوزير الإسكان للمطالبة بصرف العلاوة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف نظمي: "سيتم من خلال وهب الله وائتلاف حب الوطن متابعة صرف تلك العلاوة لأن قطاع العاملين بالمياه كبير ويضم 140 ألف عامل".

وشهد الاجتماع توزيع استمارات على أعضاء النقابة والحضور للانضمام إلى إئتلاف حب الوطن، الذي قال عنه عبد العزيز سمير المنسق العام للائتلاف، أن الائتلاف جماهيري شعبي يهدف إلى توفير الخدمات لجميع المواطنين.​