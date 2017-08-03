بالصور.. إضراب 4 عمال وسائقين بمصنع لتدوير القمامة عن الطعام في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

استقبل مستشفى سمسطا المركزي جنوبي بني سويف، اليوم الخميس، 4 عمال نظافة بمصنع تدوير القمامة التابع للوحدة المحلية بالمركز، معلنين الدخول في إضراب عن الطعام لحين الاستجابة لمطلبهم بنقلهم من المصنع إلى الوحدة المحلية.

أخطرت المستشفى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وبيان إمكانية حجزهم وتعليق محاليل طبية لهم من عدمه.

وتبين أن المضربين عن الطعام هم: "أحمد حسن عبد الحميد 38 سنة مقيم بمدينة سمسطا سائق، جمال عبد الرحمن محمد 42 سنة مقيم بقرية نزلة الديب، حسن خليفة حسن 47 سنة ومقيم بسمسطا، رمضان ماضي أحمد، 57 سنة مقيم بقرية الشيخ خطاب".

وطالب المضربون عن الطعام محافظ بني سويف بالتدخل، ونقلهم من العمل بمصنع تدوير القمامة إلى العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا كعمال وسائقين.

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