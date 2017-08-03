الشرطة الأسترالية: اتهام رجلين بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي

سيدني (د ب أ)

ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، أنه قد تم توجيه الاتهام لرجلين من سيدني، بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي، بعدما تردد عن تآمرهما لإسقاط طائرة باستخدام قنبلة محلية الصنع.

وقالت الشرطة الاتحادية في أستراليا في بيان لها، إنه قد تم اتهام كل من الرجلين، 49 و32 عاما، اللذين ينحدران من ضاحية في غرب سيدني، " بتهمتي القيام بأفعال للإعداد لارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط لعمل إرهابي".

ويشار إلى أن العقوبة القصوى لهذه الجريمة، هي السجن مدى الحياة.

وذكرت الشرطة أن الرجلين سيمثلان أمام محكمة محلية، غدا الجمعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان قد تم إلقاء القبض على أربعة رجال يوم السبت الماضي، أثناء عمليات مداهمة لمكافحة الارهاب، جرت في أنحاء سيدني، على خلفية مزاعم بالتخطيط لارتكاب هجوم إرهابي على متن طائرة.

وقد تم يوم الثلاثاء الماضي إطلاق سراح رجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد احتجازه لدى الشرطة دون توجيه أي اتهام له، بينما لايزال هناك رجل محتجزا بموجب صلاحيات خاصة تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى أسبوع.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن الارهابيين المحتملين خططا لاستخدام مفرمة اللحم لإخفاء عبوتهما الناسفة البدائية الصنع، إلا أن الشرطة لم تؤكد أي تفاصيل.

وقالت الشرطة اليوم الخميس إن التحقيق مازال مستمرا وأنه من المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل غدا الجمعة.